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13:41, 8 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин набрал кредитов из-за телефонных мошенников и поджег банк

В Подмосковье мужчина из-за телефонных мошенников взял несколько кредитов и поджег банк

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подмосковье мужчина из-за телефонных мошенников взял несколько кредитов и поджег банк. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 7 февраля жителю поселка Дорохово позвонил якобы сотрудник банка и рассказал, что на его имя хотят взять автокредит. Это напугало россиянина. Он поверил телефонному мошеннику и взял два кредита, чтобы сохранить финансы. В итоге мужчина получил более 1,2 миллиона рублей и перевел их на счет афериста, думая, что так будет безопаснее.

Затем «менеджер банка» рассказал фигуранту, что воры, которые хотели атаковать его счета, сидят в банке в Рузе, и предложил бросить в здание коктейль Молотова. Мужчина снова последовал указаниям афериста.

Тогда правоохранители задержали поджигателя.

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Екатерина Власова
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