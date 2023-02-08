Россиянин набрал кредитов из-за телефонных мошенников и поджег банк

В Подмосковье мужчина из-за телефонных мошенников взял несколько кредитов и поджег банк

В Подмосковье мужчина из-за телефонных мошенников взял несколько кредитов и поджег банк. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 7 февраля жителю поселка Дорохово позвонил якобы сотрудник банка и рассказал, что на его имя хотят взять автокредит. Это напугало россиянина. Он поверил телефонному мошеннику и взял два кредита, чтобы сохранить финансы. В итоге мужчина получил более 1,2 миллиона рублей и перевел их на счет афериста, думая, что так будет безопаснее.

Затем «менеджер банка» рассказал фигуранту, что воры, которые хотели атаковать его счета, сидят в банке в Рузе, и предложил бросить в здание коктейль Молотова. Мужчина снова последовал указаниям афериста.

Тогда правоохранители задержали поджигателя.