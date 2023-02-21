Песков рассказал о продолжительности послания Путина

Дмитрий Песков заявил, что послание президента Путина займет минимум час

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию займет минимум час. Такую продолжительность назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Как минимум час, наверное, стоит ожидать», — сказал пресс-секретарь главы государства и отметил, что Путин сам пишет текст своего послания.

Песков также сообщил, что большая часть послания президента России может быть посвящена специальной военной операции на Украине.

Глава государства огласит послание 21 февраля в Гостином дворе. На мероприятии будут присутствовать не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и общественные деятели, а также участники спецоперации. Иностранные журналисты на мероприятие не приглашены.