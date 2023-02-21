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11:41, 21 февраля 2023Россия

Песков рассказал о продолжительности послания Путина

Дмитрий Песков заявил, что послание президента Путина займет минимум час

Фото: Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallokpress.com

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию займет минимум час. Такую продолжительность назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Как минимум час, наверное, стоит ожидать», — сказал пресс-секретарь главы государства и отметил, что Путин сам пишет текст своего послания.

Песков также сообщил, что большая часть послания президента России может быть посвящена специальной военной операции на Украине.

Глава государства огласит послание 21 февраля в Гостином дворе. На мероприятии будут присутствовать не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и общественные деятели, а также участники спецоперации. Иностранные журналисты на мероприятие не приглашены.

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Евгения Куликова
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