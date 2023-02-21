Путин заявил, что Россия не повторит таких ошибок прошлого, как «пушки вместо масла»

Президент России Владимир Путин исключил политику «пушки вместо масла». Об этом он сказал во время обращения к Федеральному собранию, трансляцию ведет «Первый канал».

«Вы знаете, есть такое устойчивое выражение: пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику», — подчеркнул он.

Кроме того, президент объявил, что отечественная экономика сумела преодолеть риски. «Стратегическая задача — вывести нашу экономику на новые рубежи», — констатировал он. По словам президента, в новом цикле развития экономики есть все возможности для прорыва по многим направлениям. «Будем расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры», — добавил глава государства.