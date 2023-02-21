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09:50, 21 февраля 2023Путешествия

В РЖД изменили правила продажи билетов по ряду направлений

В РЖД временно сократили глубину продажи билетов на некоторые поезда дальнего следования

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) временно изменила правила продажи билетов по ряду направлений, сократив глубину реализации проездных документов. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Теперь купить билеты на некоторые поезда дальнего следования, отправляющиеся с 17 мая, можно будет максимум за 45 суток до отправления, а не за 90, как было ранее.

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«В связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле с 17 мая 2023 года сокращается глубина продажи билетов до 45 суток с начальных станций для следующих пассажирских поездов, включая курсирующие в них беспересадочные и прицепные вагоны», — говорится в публикации.

Уточняется, что изменения коснутся составов, курсирующих между Москвой, Санкт-Петербургом, Белгородом, Адлером, Кисловодском, Волгоградом, Мурманском, Оренбургом, Астраханью, Казанью, Махачкалой, Симферополем и другими городами России.

Ранее в РЖД анонсировали глобальные скидки на путешествия по России в честь Дня защитника Отечества, который празднуется 23 февраля. В рамках акции, которая длится с 9 по 22 февраля 2023 года, холдинг предложил россиянам купить билеты в вагоны класса люкс, СВ, купе со скидкой до 23 процентов. 

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Валентина Процкова
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