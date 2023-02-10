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11:51, 10 февраля 2023Путешествия

В РЖД анонсировали глобальные скидки в честь 23 Февраля

В РЖД предложили россиянам купить билеты со скидками по России с 9 по 22 февраля

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) анонсировала глобальные скидки на путешествия по России в честь Дня защитника Отечества, который празднуется 23 февраля. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

В рамках акции, которая продлится с 9 по 22 февраля 2023 года, холдинг предложил россиянам купить билеты в вагоны класса люкс, СВ, купе со скидкой до 23 процентов. «Спецтарифы и скидки не применяются при оформлении проездных документов для организованных групп пассажиров и организованных групп детей», — говорится в сообщении.

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Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте перевозчика или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Ранее россиянам дали совет по выгодной покупке билетов на поезд в 2023 году. В первую очередь пассажирам, планирующим поездку в вагонах купе, СВ и люкс, порекомендовали заранее приобретать билеты — на большинство поездов дальнего следования продажи открываются за 90 суток до даты поездки, а на некоторые внутрироссийские маршруты — за 120 суток.

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Валентина Процкова
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