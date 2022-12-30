Россиянам дали совет по выгодной покупке билетов на поезд в 2023 году

РЖД: для экономии пассажирам следует покупать билеты на дни, пользующиеся низким спросом

Билеты на поезд дальнего следования по России обойдутся значительно дешевле, если покупать их заблаговременно по скидкам на дни, пользующиеся низким спросом. Советы по выгодной покупке проездных документов в 2023 году россиянам дали в РЖД, передает РИА Новости.

В первую очередь пассажирам, планирующим поездку в вагонах купе, СВ и «люкс», порекомендовали заранее приобретать билеты — на большинство поездов дальнего следования продажи открываются за 90 суток до даты поездки, а на некоторые внутрироссийские маршруты — за 120 суток. «Оформляя билеты на этапе открытия продажи, пассажиры совершают наиболее выгодную покупку. Далее стоимость может расти в зависимости от спроса и количества свободных мест», — уточнили в компании.

При этом соотечественникам, предпочитающим путешествие в плацкартных или общих вагонах, тарифы на проезд в которых регулируются государством, для экономии при покупке следует воспользоваться гибким графиком регулирования тарифов на сайте РЖД.

«Данный график показывает, как именно в течение года варьируется цена билетов, а значит, пассажир может заранее выбрать наиболее выгодный период для совершения поездки, — рассказали в пресс-службе перевозчика. — Так, в сезон летних отпусков цена на проезд будет повышаться из-за высокого спроса, а в феврале, марте или ноябре — снижаться».

Кроме того, путешественникам напомнили о разделе «Тарифы и акции» на сайте компании, где появляются все актуальные скидки, акции и спецпредложения перевозчика. Также сэкономить поможет программа лояльности «РЖД Бонус», где можно накапливать баллы за поездки и за перевозку автомобилей. Накопления можно обменивать на билеты или переводить в пользу благотворительных организаций.

Ранее пассажира поезда в Китае, резко откинувшего спинку кресла в поезде и повредившего ноутбук попутчика, оштрафовали на 3,3 тысячи юаней (30 тысяч рублей). Студент из китайского города Ухань работал за новым ноутбуком в поезде. В какой-то момент сидящий перед ним пассажир слишком быстро откинул спинку сиденья и повредил компьютер соседа.