Россиянам дали совет по выгодной покупке билетов на поезд в 2023 году
Билеты на поезд дальнего следования по России обойдутся значительно дешевле, если покупать их заблаговременно по скидкам на дни, пользующиеся низким спросом. Советы по выгодной покупке проездных документов в 2023 году россиянам дали в РЖД, передает РИА Новости.
В первую очередь пассажирам, планирующим поездку в вагонах купе, СВ и «люкс», порекомендовали заранее приобретать билеты — на большинство поездов дальнего следования продажи открываются за 90 суток до даты поездки, а на некоторые внутрироссийские маршруты — за 120 суток. «Оформляя билеты на этапе открытия продажи, пассажиры совершают наиболее выгодную покупку. Далее стоимость может расти в зависимости от спроса и количества свободных мест», — уточнили в компании.
При этом соотечественникам, предпочитающим путешествие в плацкартных или общих вагонах, тарифы на проезд в которых регулируются государством, для экономии при покупке следует воспользоваться гибким графиком регулирования тарифов на сайте РЖД.
«Данный график показывает, как именно в течение года варьируется цена билетов, а значит, пассажир может заранее выбрать наиболее выгодный период для совершения поездки, — рассказали в пресс-службе перевозчика. — Так, в сезон летних отпусков цена на проезд будет повышаться из-за высокого спроса, а в феврале, марте или ноябре — снижаться».
Кроме того, путешественникам напомнили о разделе «Тарифы и акции» на сайте компании, где появляются все актуальные скидки, акции и спецпредложения перевозчика. Также сэкономить поможет программа лояльности «РЖД Бонус», где можно накапливать баллы за поездки и за перевозку автомобилей. Накопления можно обменивать на билеты или переводить в пользу благотворительных организаций.
Ранее пассажира поезда в Китае, резко откинувшего спинку кресла в поезде и повредившего ноутбук попутчика, оштрафовали на 3,3 тысячи юаней (30 тысяч рублей). Студент из китайского города Ухань работал за новым ноутбуком в поезде. В какой-то момент сидящий перед ним пассажир слишком быстро откинул спинку сиденья и повредил компьютер соседа.