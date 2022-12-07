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18:04, 7 декабря 2022Путешествия

Откинувшего спинку кресла в поезде пассажира оштрафовали на 30 тысяч рублей

Business Insider: откинувшего спинку кресла в поезде китайца оштрафовали на 30 тыс. рублей

Фото: Reuters

Пассажира поезда в Китае, резко откинувшего спинку кресла в поезде и повредившего ноутбук попутчика, оштрафовали на 3,3 тысячи юаней (30 тысяч рублей). Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, студент из китайского города Ухань работал за новым ноутбуком в поезде. В какой-то момент сидящий перед ним пассажир слишком быстро откинул спинку сиденья и повредил компьютер соседа.

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Студент сообщил об инциденте сотрудникам полиции, которые попытались достичь соглашения о денежной компенсации между двумя пассажирами, однако сломавший ноутбук мужчина отказался платить.

Тогда китаец решил подать в суд на своего обидчика и потребовал 4,7 тысячи юаней (42 тысячи рублей) для покрытия расходов на ремонт ноутбука. В итоге Народный суд округа Сянъинь в китайской провинции Хунань обязал мужчину выплатить в качестве компенсации ущерба 3,3 тысячи юаней (30 тысяч рублей).

Ранее в ноябре пассажирка самолета призналась, как мстит «опрометчивым» попутчикам, сидящим перед ней, если они решают откинуть спинку кресла. По словам путешественницы, если сидящий на ряду перед ней пассажир откидывает спинку кресла, то она направляет воздуховод кондиционера над собой на лицо соседа и включает климат-систему на полную мощность.

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Фариза Бацазова
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