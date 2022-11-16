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19:08, 16 ноября 2022Путешествия

Женщина раскрыла способ мести откидывающим спинку кресла пассажирам самолета

Слушательница радио раскрыла, что мстит соседям в самолете, направляя на них кондиционер

Фото: Douglas O / Unsplash

Пассажирка самолета призналась, как мстит «опрометчивым» попутчикам, сидящим перед ней, если они решают откинуть спинку кресла. О способе она рассказала в эфире австралийского радиошоу Fitzy and Wippa на радио Nova, пишет Daily Mail.

Часто летающая путешественница раскрыла, что если пассажир, сидящий на ряду перед ней, откидывает спинку кресла, то она направляет воздуховод кондиционера над собой на лицо соседа и включает климат-систему на полную мощность. Ведущие шоу похвалили находчивость женщины, отметив, что она «превзошла саму себя».

Однако не все слушатели передачи разделили восторг по поводу задумки. Так, некоторые посчитали поведение женщины пренебрежительным. «Грубо откидывать кресло в самолете, за которое я заплатил? Для меня это новость», «Как можно считать откинутое сиденье актом невоспитанности?», «Я ни за что не буду сидеть весь полет в вертикальном положении», — заявили они.

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Другие радиослушатели признались, что не отказались бы от дополнительного кондиционера. Еще часть людей заявила, что не стали бы откидывать кресло, если это сильно помешает пассажиру сзади них.

Ранее в ноябре пассажирка самолета пожаловалась в Reddit на соседа, который широко раздвинул ноги, фактически «вдавив» ее кресло. Большинство пользователей сети встали на сторону девушки, однако некоторые задались вопросом, почему она терпела подобное поведение весь полет.

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Дарья Рыбак
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