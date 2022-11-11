Широко раздвинувший ноги в самолете пассажир был обруган в сети

Пользователи Reddit обозвали раздвинувшего ноги в самолете пассажира «неандертальцем»

Пассажирка пожаловалась на раздвинувшего ноги в самолете мужчину и вызвала споры в сети. Своей историей девушка поделилась на платформе Reddit, на нее обратил внимание британский таблоид The Daily Mail.

Автор поста разместила снимок, на котором нога ее попутчика стоит вплотную к ней, выходя за пределы места. Пассажирка также сообщила, что ее сосед широко расставил руки, из-за чего она была фактически «вдавлена» в кресло. «Вот так прошел мой четырехчасовой полет», — добавила она.

Публикация девушки собрала тысячи комментариев и реакций в сети. Некоторые пользователи платформы обругали мужчину за его поведение и даже обозвали «неандертальцем». «Он ниже ростом, у него короткие ноги, — написал один из них. — Он вторгается в ее пространство, потому что он неандерталец, а не потому, что слишком высокий для этого места».

Другие комментаторы задавались вопросом, почему пассажирка никак не отреагировала на бестактный поступок соседа. «Пару раз я упоминала об этом, и он двигался, но спустя время снова расставлял ноги», — пояснила девушка.

В сентябре бестактный поступок другого авиапассажира также вызвал споры в сети. Мужчина резко откинул два кресла самолета и улегся на них, из-за чего одно из сидений врезалось в колени сидевшего за ним туриста.