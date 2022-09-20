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Бестактный поступок пассажира самолета вызвал споры в сети

Пассажир улегся на два сиденья самолета и возмутил своим поступком читателей Reddit

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Турист пожаловался на пассажира, откинувшего два сиденья самолета и улегшегося на них, и вызвал споры в сети. Историей о бестактном поступке попутчика мужчина поделился на платформе Reddit, на нее обратил внимание британский таблоид The Sun.

Автор поста сообщил читателям форума, что ему предстоял долгий полет, поэтому, чтобы не терять времени зря, он взял с собой ноутбук и занялся «важной работой». «Примерно через 15 минут полета парень, сидящий передо мной, резко откидывает свое сиденье, и оно очень сильно врезается мне в колени», — написал он.

По словам туриста, его очень возмутил тот факт, что сидящий перед ним авиапассажир не придал этому никакого значения. «Рядом со мной было свободное место, поэтому я пересел на него», — добавил он.

Однако на этом пассажир не остановился. Он откинул уже второе кресло и расположился поперек двух. «Я несколько раз просил его поднять одно из сидений, когда работал за ноутбуком, но он отказывался», — подчеркнул автор публикации.

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На историю туриста обратили внимание пользователи форума Reddit. Большинство из них поддержали его, а некоторые даже назвали пассажира самолета «грубияном». «Авиакомпания должна устанавливать правила о том, когда сиденья могут быть откинуты назад, к примеру, только в ночное время на длительных рейсах», — заявил один из комментаторов.

Другие пользователи, в свою очередь, указали, что турист должен был изначально попросить бортпроводников разобраться с ситуацией, вместо того, чтобы жаловаться на пассажира на форуме. «У вас были другие варианты, например, сообщить об этом стюардессе, но вместо этого вы выбрали Reddit», — отметил юзер.

В августе туристка возмутилась поведением пассажира самолета, который вытянул свои ноги под ее сиденьем. Девушка призналась, что на протяжении всего полета несколько раз «нечаянно задевала ботинки», но путешественник не понимал ее намеков и так и не убрал ноги.

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Фариза Бацазова
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