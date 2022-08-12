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Пользователи сети поспорили из-за неоднозначного поступка пассажира самолета

Пользователи Reddit поспорили из-за вытянувшего ноги пассажира самолета

Фото: Shutterstock

Туристка возмутилась поведением пассажира самолета, который вытянул свои ноги под ее сиденьем. Снимком случившегося она поделилась на платформе Reddit и вызвала споры в соцсетях.

На снимке видны ноги автора публикации, между которых торчат мысы черных ботинок, принадлежащих пассажиру позади. Туристка призналась, что в течение полета несколько раз «нечаянно задевала ботинки», но путешественник не понимал ее намеков и так и не убрал ноги.

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Пользовательница Reddit спросила у читателей, как бы они отнеслись к такому поступку, но мнения разделились. В итоге пост собрал больше двух тысяч комментариев — путешественники спорили и предлагали различные советы. «Оставь ботинки себе, чтобы показать свое превосходство», «Просто встань на них», «Приклей к подошве жвачку», «Пролей на ботинки воду или плюнь на них», «Свяжи между собой шнурки», «Отклони спинку кресла, чтобы он понял», — писали комментаторы.

Впрочем, нашлись пользователи, которые встали на защиту пассажира. Они признавались, что из-за своего высокого роста сталкивались с похожими проблемами. «У меня рост 190 сантиметров, признаюсь, что иногда надоедает сидеть в железке с ограниченным пространством, так и хочется вытянуться. Стараюсь этого не делать, но иногда позволяю себя потянуться в течение пяти-десяти минут», — рассказал один из читателей форума.

Ранее в августе пассажир самолета раскритиковал на одном из форумов Reddit свою девушку за то, что она согласилась пересесть в бизнес-класс, зная, что ее бойфренд полетит экономом.

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Ксения Жарова
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