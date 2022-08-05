Авиапассажирка променяла бойфренда на бизнес-класс и прослыла эгоисткой в сети

Авиапассажир пожаловался на свою девушку, согласившуюся пересесть в бизнес-класс без него

Пассажир самолета раскритиковал на одном из форумов Reddit свою девушку, которая согласилась пересесть в бизнес-класс, зная, что ее бойфренд полетит экономом. На этот пост обратило внимание издание The Sun.

Путешественник рассказал, что авиакомпания, которой они постоянно летают, предложила его возлюбленной поменять класс обслуживания на рейсе, поскольку у нее накопилось для этого достаточное количество баллов. В итоге авиапассажирка решила лететь в более комфортных условиях. По словам мужчины, с такой ситуацией пара сталкивалась уже не раз.

Однако решение девушки вызвало возмущение пользователей сети. На формуме туристка прослыла эгоисткой, а ее поведение назвали «неприемлемым». Некоторые комментаторы и вовсе призвали парня «насторожиться».

Некоторые комментаторы напротив встали на сторону пассажирки посчитав, что ее молодой человек очень чувствительный и придает этой ситуации слишком большое значение. «Твоей девушке не надо сидеть с тобой во время каждого полета», «Единственные люди, которым нужно сидеть рядом во время полета — это пилоты. Так что ты должен позволить своей девушке максимально пользоваться положенными ей привилегиями», — написал один из пользователей соцсетей.

Ранее пассажир самолета пожаловался на одном из форумов Reddit на свою соседку, от которой очень сильно пахло духами. В комментариях к рассказу он прослыл грубияном. Отмечается, что у девушки были большие проблемы с обонянием.