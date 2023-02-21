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12:14, 21 февраля 2023Культура

Москвичка обвинила рэпера Басту в изнасиловании и передумала

Shot: москвичка обвинила рэпера Басту в изнасиловании, но затем передумала

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жительница Москвы обвинила рэп-исполнителя Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) в инзнасиловании, однако позже передумала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

34-летняя женщина заявила, что после вечеринки в столичном клубе «Газгольдер» исполнитель якобы подверг ее домогательствам в салоне своего автомобиля на Рублевском шоссе. Затем москвичка отозвала обвинения и сказала, что ее неправильно поняли, отметив, что она просто хотела, чтобы полицейские помогли ей связаться с Бастой.

Ранее рэпер Баста высказался об отъезде из России. Музыкант признался, что не может уехать из страны, потому что здесь у него семья, а также большое количество работающих на него людей. Помимо этого, по словам Басты, переезжать из России ему запретила супруга. «Я с этой землей связан физически и ментально. Не могу уезжать надолго, как бы здесь ни было тяжело и сложно. Я могу сказать, что я здесь, и моя жена сказала, что я никуда не поеду», — сообщил артист.

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Варвара Кошечкина
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