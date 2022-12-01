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19:04, 1 декабря 2022Культура

Рэпер Баста высказался об отъезде из России

Рэпер Баста рассказал о запрете жены переезжать из России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Рэп-исполнитель Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) высказался об отъезде из России. Об этом он сообщил в шоу Agent Show ведущей Анастасии Ивлеевой.

Музыкант признался, что не может уехать из страны, потому что здесь у него семья, а также большое количество работающих на него людей. Помимо этого, по словам Басты, переезжать из России ему запретила супруга.

«Я с этой землей связан физически и ментально. Не могу уезжать надолго, как бы здесь не было тяжело и сложно. Я могу сказать, что я здесь, и моя жена сказала, что я никуда не поеду», — сообщил артист.

В начале ноября Баста вошел в список самых востребованных артистов, которые будут выступать в новогоднюю ночь в этом году.

Ранее российский режиссер Константин Богомолов высказался о своем отъезде из России. Театральный деятель сообщил, что не собирается переезжать в другую страну, так как у него нет на это оснований.

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Анастасия Астахова
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