Рэпер Баста высказался об отъезде из России

Рэпер Баста рассказал о запрете жены переезжать из России

Рэп-исполнитель Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) высказался об отъезде из России. Об этом он сообщил в шоу Agent Show ведущей Анастасии Ивлеевой.

Музыкант признался, что не может уехать из страны, потому что здесь у него семья, а также большое количество работающих на него людей. Помимо этого, по словам Басты, переезжать из России ему запретила супруга.

«Я с этой землей связан физически и ментально. Не могу уезжать надолго, как бы здесь не было тяжело и сложно. Я могу сказать, что я здесь, и моя жена сказала, что я никуда не поеду», — сообщил артист.

В начале ноября Баста вошел в список самых востребованных артистов, которые будут выступать в новогоднюю ночь в этом году.

Ранее российский режиссер Константин Богомолов высказался о своем отъезде из России. Театральный деятель сообщил, что не собирается переезжать в другую страну, так как у него нет на это оснований.