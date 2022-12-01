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13:28, 1 декабря 2022Культура

Константин Богомолов высказался об отъезде из России

Константин Богомолов заявил об отсутствии причин покидать Россию
Константин Богомолов

Константин Богомолов. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский режиссер Константин Богомолов высказался о своем отъезде из России. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Театральный деятель сообщил, что не собирается переезжать в другую страну, так как у него нет на это оснований.

«Я устал не от работы. Я устал от вопроса — уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», — сообщил режиссер.

В октябре звездный адвокат Алексей Алешкин рассказал, что Богомолов выступит свидетелем обвинения в деле против его супруги, телеведущей Ксении Собчак.

Ранее российская эстрадная певица Алла Пугачева, покинувшая Россию в сентябре этого года, начала работу по ликвидации последней принадлежавшей ей отечественной компании ООО «АБП».

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Анастасия Астахова
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