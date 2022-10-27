Константин Богомолов выступит свидетелем обвинения в деле против Ксении Собчак

Адвокат рассказал, что Богомолов выступит свидетелем обвинения в деле против Собчак

Российский театральный деятель и кинорежиссер Константин Богомолов выступит свидетелем обвинения по делу против своей супруги, телеведущей Ксении Собчак, попавшей в число подозреваемых по делу о вымогательстве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Звездный адвокат Алексей Алешкин отметил, что кинодеятеля «непременно допросят» для того, чтобы получить характеристику его жены.

«Впрочем, режиссер может воспользоваться 51-й статьей Конституции, которая дает возможность не свидетельствовать против себя и своих близких. Не думаю, что супруг будет давать компрометирующие показания против Ксении», — сообщил отметил юрист.

Алешкин подчеркнул, что показания Богомолова все равно будут использованы во время судебного разбирательства, даже несмотря на родственные связи с подозреваемой. «Дело в том, что сторона обвинения вносит свидетеля в свои списки по характеризующим материалам», — добавил адвокат.

Ранее Богомолов прокомментировал сообщения об обысках в его квартире.

26 октября стало известно, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве. Фигурантами этого же дела стали ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Из материалов дела следует, что их подозревают в вымогательстве за удаление постов в одном из Telegram-каналов.

Тогда же появилась информация о том, что телеведущую заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы. Глава департамента госбезопасности прибалтийского государства подтвердил, что она находится на территории страны и, как гражданка Израиля, имеет право там пребывать без визы.