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15:55, 27 октября 2022Культура

Богомолов прокомментировал сообщения об обысках в его квартире

Режиссер Константин Богомолов опроверг информацию об изъятии у него техники после обысков

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов отреагировал в своем Telegram-канале на сообщения о том, что в его квартире прошли обыски.

Театральный деятель опубликовал в личном блоге несколько постов, комментируя последние слухи. Богомолов назвал «дураками» тех, кто распространяет недостоверную информацию. «Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки. Ну совсем дураки. Дураки дурацкие», — написал он.

Супруг журналистки Ксении Собчак также сделал к себе на страницу репост сообщения одного из Telegram-каналов, в котором утверждалось, что режиссер «отрезан от всех инструментов связи с внешним миром», поскольку после обысков у него «изъяли рабочую технику». Опровергая эти слова, Богомолов опубликовал фотографию со своим ноутбуком.

26 октября стало известно, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве. Перед этим правоохранители пришли с обысками в подмосковный дом журналистки.

Фигурантами дела стали также коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler, владелец Telegram-канала «Тушите свет» Ариан Романовский. Оба задержаны. По версии следствия, через этот Telegram-канал могли вымогать деньги у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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Дениза Мацаева
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