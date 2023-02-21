В Польше заявили о переговорах с Байденом о самолетах для Украины

В МИД Польши заявили о планах обсудить с Байденом тему поставки самолетов для Украины

Во время переговоров с президентом США Джо Байденом Польша поднимет вопрос о поставке Украине боевых самолетов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, его цитирует ТАСС.

Помимо этого, Польша обсудит отправку самолетов во время саммита восточного фланга НАТО — «Бухарестской девятки». «Не хочу опережать факты. Мы будем вести переговоры, будем делать все, чтобы Украина получила любое оружие, которое ей необходимо для обороны», — отметил Яблоньский, подчеркивая, что подобные действия нужно согласовывать в рамках Североатлантического альянса.

По словам польского замминистра, некоторые страны могут сделать больше в вопросе поддержке Украины. Варшава, как он утверждает, передала «уже очень много вооружения» и хочет передавать еще больше, одновременно вооружаясь и укрепляя польскую армию.

Ранее Белый дом анонсировал содержание речи президента США Джо Байдена в Варшаве, которая состоится 21 февраля. Отмечается, что глава американского государства обсудит с союзниками сдерживание России и «пошлет сигнал» российскому президенту Владимиру Путину.