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00:24, 21 февраля 2023Мир

Белый дом анонсировал содержание речи Байдена в Варшаве

Белый дом заявил, что Байден в Варшаве обсудит сдерживание России и «пошлет сигнал» Путину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ukraine Presidency/ Globallookpress.com

Белый дом анонсировал содержание речи президента США Джо Байдена в Варшаве, которая состоится 21 февраля. Отмечается, что глава американского государства обсудит с союзниками сдерживание России и «пошлет сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Как заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, в речи президента прозвучат послания, которые найдут отклик у американского народа, союзников и партнеров.

«Я подозреваю, что вы услышите, как он пошлет сигнал господину Путину, а также российскому народу», — рассказал чиновник.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи.

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Марина Совина
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