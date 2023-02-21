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16:11, 21 февраля 2023Экономика

США пригрозили китайским компаниям санкциями за сотрудничество с Россией

Минфин США: китайские компании, поддерживающие Россию, окажутся под санкциями

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американские власти будут готовы ввести санкции против китайских компаний, если те не прекратят сотрудничество с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление замминистра финансов США Уолли Адейемо.

По словам чиновника, должностные лица США будут обращаться непосредственно к китайским компаниям или финансовым учреждениям. Американские власти будут разъяснять им, что фирмы и банки КНР попадут под санкции, «если окажут материальную поддержку России».

Адейемо также заявил, что США наблюдают тревожные тенденции в соседних с Россией странах, «где Кремль углубил свои финансовые связи и торговые потоки». Он пообещал продолжить взаимодействовать с банками и компаниями этих стран, чтобы предупредить их о риске быть отрезанными от мировой финансовой системы в случае помощи России с обходом санкционных ограничений.

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«У них есть выбор между ведением бизнеса со странами нашей западной коалиции, которые представляют 50 процентов мировой экономики, и ведением бизнеса с Россией, экономика которой с каждым днем становится все более изолированной», — сказал Адейемо.

При этом замминистра признал, что дела в экономике России идут лучше, чем ожидалось при введении санкций, но потолок цен на нефть должен оказать дополнительное давление на финансовую систему страны. «Наши санкции усложнят Кремлю использование оставшихся ресурсов, к которым у России все еще есть доступ», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что власти США нашли доказательства сотрудничества некоторых китайских госкомпаний с Россией. Источники СМИ отказались уточнить, в чем именно заключается поддержка, но отметили: она состоит из «нелетальной военной и экономической помощи». При этом введенные целым рядом стран санкции не препятствуют оказанию такой поддержки.

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Данил Дмитриев
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