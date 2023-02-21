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09:04, 21 февраля 2023Экономика

У российских производителей картофеля возникли проблемы

«Ведомости»: у российских производителей картофеля возникли проблемы со сбытом

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские производители картофеля столкнулись с проблемой сбыта продукции. На складах скопились рекордные для этого времени года запасы картошки, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Вопрос обсуждался на совещании в Минсельхозе, там прозвучало предложение временно ограничить импорт этого овоща в Россию. Трудности со сбытом возникли из-за высокого урожая, что привело к снижению цен в оптовом секторе. На складах хранится от 40 до 60 процентов урожая отдельных хозяйств.

Тенденция объясняется и тем, что сети при закупке отдают предпочтение импортной продукции из-за ее более привлекательного внешнего вида, отметил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Существует риск, что российские производители не смогут продать урожай, поэтому около 25 процентов запасов придется утилизировать, сказал сотрудник одного из производителей овощей.

Ранее сообщалось, что долгосрочное хранение запасов зерна, скопившихся из-за рекордного урожая (153,8 миллиона тонн в чистом весе), западных санкций и нарушения логистики, несет риски для российских аграриев.

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Платон Щукин
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