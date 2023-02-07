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08:44, 7 февраля 2023Экономика

Россию предупредили о риске хранения рекордного урожая зерна

«Яков и партнеры»: хранение рекордного урожая зерна несет риски для российских аграриев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Долгосрочное хранение запасов зерна, скопившихся из-за рекордного урожая (153,8 миллиона тонн в чистом весе), западных санкций и нарушения логистики, несет риски для российских аграриев. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет «Яков и партнеры».

Обычно большая часть продукции, предназначенной для экспорта (до 70 процентов), вывозится в первой половине сельхозгода, который начинается 30 июня и длится до 1 июля следующего года. Однако в первой половине текущего сезона 2022/23 года было отправлено только 50–56 процентов объемов из-за трудностей с фрахтом судов и опасений партнеров по поводу вторичных санкций.

«В результате рекордного урожая и проблем с логистикой десятки миллионов тонн зерна лежат на хранении и, скорее всего, перейдут в следующий сезон», — отмечают эксперты. В зоне риска находятся запасы на 260 миллиардов рублей. «Для того чтобы данная цифра не выросла еще больше, России необходимо будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, — более четырех миллионов тонн», — предупредил соавтор отчета Алексей Порошкин.

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Затраты на хранение зерна «съедают» большую долю маржи, это становится невыгодно, также емкости для размещения зерна ограничены. Маржинальность производителей пшеницы, по прогнозу аналитиков, по сравнению с прошлым годом упадает в 1,6 раза и в три раза — по сравнению с сезоном 2020/21 года.

Также среди рисков — недостаточная обеспеченность АПК сельхозтехникой и запчастями к ней, дефицит качественных семян и средств защиты растений и конкуренция за работников.

Сбор зерна в России в этом году по сравнению с 2022 годом упадет на 17 процентов, до 127,6 миллиона тонн, сказано в прогнозе «ПроЗерно». Минсельхоз в этом году рассчитывает на урожай в 125-127 миллионов тонн

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Платон Щукин
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