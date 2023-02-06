России предсказали значительное снижение сбора зерна

«ПроЗерно»: сбор зерна в России в 2023 году упадет на 17 процентов

Сбор зерна в России в этом году по сравнению с 2022 годом упадет на значительные 17 процентов, до 127,6 миллиона тонн, пишет «Интерфакс» со ссылкой на прогноз компании «ПроЗерно».

Однако это только на 0,8 процента ниже среднегодового показателя за последние пять лет. Эксперты также предсказывают, что посевы зерна в этом году снизятся на 1,3 процента, а средняя урожайность зерна будет на 16 процентов ниже, чем в 2022 году.

Минсельхоз в этом году рассчитывает на урожай в 125-127 миллионов тонн, в том числе 80-85 миллионов тонн пшеницы.

Ранее сообщалось, что с марта по сентябрь прошлого года санкции снизили экспорт удобрений из России на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на то, что США и Евросоюз вывели из-под ограничений российскую сельхозпродукцию, включая удобрения, отечественные производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокирующим эффектом перевыполнения санкций (overcompliance) — в ряде случаев у них не получается фрахтовать и страховать суда, перевозящие их продукцию, а также проводить банковские платежи, рассказал замглавы МИД Сергей Вершинин.