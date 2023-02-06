Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:28, 6 февраля 2023Экономика

России предсказали значительное снижение сбора зерна

«ПроЗерно»: сбор зерна в России в 2023 году упадет на 17 процентов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сбор зерна в России в этом году по сравнению с 2022 годом упадет на значительные 17 процентов, до 127,6 миллиона тонн, пишет «Интерфакс» со ссылкой на прогноз компании «ПроЗерно».

Однако это только на 0,8 процента ниже среднегодового показателя за последние пять лет. Эксперты также предсказывают, что посевы зерна в этом году снизятся на 1,3 процента, а средняя урожайность зерна будет на 16 процентов ниже, чем в 2022 году.

Минсельхоз в этом году рассчитывает на урожай в 125-127 миллионов тонн, в том числе 80-85 миллионов тонн пшеницы.

Ранее сообщалось, что с марта по сентябрь прошлого года санкции снизили экспорт удобрений из России на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на то, что США и Евросоюз вывели из-под ограничений российскую сельхозпродукцию, включая удобрения, отечественные производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокирующим эффектом перевыполнения санкций (overcompliance) — в ряде случаев у них не получается фрахтовать и страховать суда, перевозящие их продукцию, а также проводить банковские платежи, рассказал замглавы МИД Сергей Вершинин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1600 человек
Новое требование Украины к Германии раскритиковали
Пашинян и Макрон обсудили положение в Нагорном Карабахе
Адвокаты Саакашвили обратятся в Страсбургский суд
В России заявили о просьбах семей украинских пленных не возвращать их домой
России предсказали значительное снижение сбора зерна
Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
Россиянам объяснили правила въезда в Узбекистан в 2023 году
Крокодил утащил рыбака под воду и растерзал его
Российская пенсионерка зарезала мешавшего ей спать 41-летнего сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.