Замглавы МИД Вершинин: Россия снизила экспорт удобрений на 38 процентов из-за санкций

С марта по сентябрь санкции снизили экспорт удобрений из России на 38 процентов по сравнению с прошлым годом, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД страны Сергея Вершинина.

«Страны-импортеры недополучили восемь миллионов тонн продукции, которой достаточно для производства 25 миллионов тонн продовольствия, чтобы накормить 105 миллионов человек», — добавил Вершинин.

Хотя США и ЕС вывели из-под ограничений российскую сельхозпродукцию, включая удобрения, отечественные производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокирующим эффектом перевыполнения санкций (overcompliance) — в ряде случаев у них не получается фрахтовать и страховать суда, перевозящие их продукцию, а также проводить банковские платежи, рассказал замглавы МИД.

В начале ноября Reuters стало известно, что Россия попросила западные страны ослабить санкции против Россельхозбанка и позволить ему восстановить свои отношения с банками-корреспондентами для облегчения экспорта зерна. Это позволит банку, который до сих пор не играл значительной роли в международной торговле зерном, осуществлять платежи за российское зерно и другие продукты питания, указали два источника агентства.

