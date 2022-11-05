Россия попросила Запад ослабить санкции для экспорта зерна

Reuters: Россия призвала Запад ослабить санкции против Россельхозбанка для экспорта зерна

Россия попросила западные страны ослабить санкции против Россельхозбанка для облегчения экспорта зерна. Об этом сообщает агентство Reuters.

Россия просила западные страны разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции источники Reutes

Это позволит банку, который до сих пор не играл значительной роли в международной торговле зерном, осуществлять платежи за российское зерно и другие продукты питания, указали два источника агентства. До последних санкций такими платежами занимались международные банки и дочерние структуры других российских банков в Швейцарии.

Какой ответ получила Москва на этот запрос, не уточняется. Источник в ООН заявил, что подобное предложение рассматривается на уровне Евросоюза и других сторон.

29 октября Россия приостановила участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября российское оборонное ведомство заявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке. Минобороны отметило, что Россия получила гарантии от Украины.

Вопрос гарантий для экспорта российской аграрной продукции обсуждается

Вопрос предоставления гарантий для экспорта российской аграрной продукции обсуждается при участии Турции и ООН, об этом сообщил источник РИА Новости в Стамбуле. В настоящее время ведутся работы по логистике и страховке.

Подобные гарантии могут способствовать продлению зерновой сделки в Черном море, указал собеседник агентства. Одни из главных вопросов он назвал беспрепятственный выход зерна и удобрений из России на рынки.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар напомнил, что Россия обсуждает с Организацией Объединенных Наций (ООН) выход продукции аграрного сектора на рынки. Он подчеркнул, что у Турции есть готовность поддержать выход российской агропродукции на рынки.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент результата по снятию ограничений с экспорта российских удобрений в рамках зерновой сделки нет. Он добавил, что стороны договоренности должны предпринять серьезнейшие меры по этому вопросу в самое ближайшее время.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш понадеялся, что прогресс в продлении зерновой сделки и обеспечении доступа к экспорту удобрений из России будет достигнут к саммиту G20 в Индонезии, который пройдет 15-16 ноября.

Турция сосредоточит усилия на продлении зерновой сделки

Турция сосредоточит усилия на продлении зерновой сделки по итогам переговоров президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

На переговорах отмечалось, что по итогам дипломатических усилий на высшем уровне с Россией и Украиной было возобновлено функционирование зернового коридора, а также решено сосредоточить в ближайшее время основные усилия на продлении зерновой сделки администрация президента Турции

Ранее Эрдоган заявил о достижении новой договоренности с его российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран пришли к соглашению о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал продолжение зерновой сделки. Он также подчеркнул важность обеспечить продление действия зерновой инициативы после 18 ноября.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что роль Турции в возобновлении участия России в зерновой сделке служит главным фактором доверия существующим договоренностям. «Работа, которая была проведена Анкарой и лично турецкими дипломатами, военными, президентом [Реджепом Тайипом] Эрдоганом, заслуживает высокой оценки», — высказался политик.

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