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13:57, 3 ноября 2022Мир

Песков назвал роль Турции в зерновой сделке главным фактором доверия

Песков: участие Турции в возобновлении зерновой сделки служит главным фактором доверия

Фото: Mary Altaffer / AP

Роль Турции в возобновлении участия России в зерновой сделке служит главным фактором доверия существующим договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Работа, которая была проведена Анкарой и лично турецкими дипломатами, военными, президентом [Реджепом Тайипом] Эрдоганом, заслуживает высокой оценки. Участие в этом Турции является главным фактором доверия», — высказался политик.

Песков добавил, что перед принятием решения о продлении участия Москвы в черноморских договоренностях необходимо оценить, как каждая сторона сделки реализует свои обязательства.

Ранее стало известно, что первые семь судов с продовольствием, которые вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки, направились только в богатые страны. Так, в заявлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле сообщалось, что суда пошли в Китай, Италию, Испанию, Оман и Нидерланды.

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Виктория Кондратьева
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