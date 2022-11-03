Первые суда после возобновления зерновой сделки направились в богатые страны

СКЦ: первые семь судов после возобновления зерновой сделки направились в богатые страны

Первые семь судов с продовольствием, которые вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки, направились только в богатые страны. О направлениях следования судов стало известно из заявления Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, попавшего в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно сообщению, два судна из порта Черноморска, перевозящие 66,7 и 31,9 тонн продовольствия, направились в Китай, еще одно с 64,3 тоннами — в Испанию. Также в направлении Китая двигается сухогруз с 62,2 тоннами кукурузы, покинувший порт Южный.

Кроме того, из порта Южный вышло судно с 29 тоннами подсолнечного масла, которое направилось в Оман, а также судно с 26 тоннами соевых бобов, следующее в Нидерланды. Помимо этого, сухогруз с 9 тоннами пшеницы вышел из порта Одессы и направляется в Италию. Таким образом, ни одно из судов с продовольствием не пошло в бедные страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии результата по снятию ограничений с экспорта российских удобрений в рамках зерновой сделки. Он призвал стороны сделки принять серьезнейшие меры по этому вопросу в самое ближайшее время.