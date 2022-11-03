Лавров заявил об отсутствии результата по экспорту удобрений из России

Лавров заявил, что Россия не видит результата по снятию ограничений с экспорта удобрений

На данный момент результата по снятию ограничений с экспорта российских удобрений в рамках зерновой сделки нет. Об их отсутствии заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В отношении второй части этого пакета, как я уже сказал, должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время, тем более, что если говорить об объемах удобрений и зерна, о которых идет речь, то эти объемы с российской стороны несопоставимо выше, чем соответствующие украинские товары», — высказался дипломат.

Лавров также добавил, что страны, которые сохраняют препятствия на пути экспорта российских удобрений, должны осознавать свою ответственность как поддержавших заключение договоренностей по зерну.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию в ходе зерновой сделки, это решение обусловлено ее нейтралитетом и возможностями ее промышленности.