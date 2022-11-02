Путин высказался о будущем Турции в зерновой сделке

Путин: Россия не будет препятствовать поставкам продукции в Турцию в ходе зерновой сделки

Россия не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию в ходе зерновой сделки, это решение обусловлено ее нейтралитетом и возможностями ее промышленности. Так о будущих перевозках сельскохозяйственной продукции высказался российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы не будем препятствовать и в будущем, в любом случае, поставкам зерновых с территории Украины в Турецкую Республику, имею в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом, имею в виду возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия президента [Реджепа Тайипа] Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран», — заявил президент в ходе заседания Совбеза.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Москва решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. В ведомстве заявили, что российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы.