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17:01, 3 ноября 2022Мир

Генсек ООН понадеялся на прогресс по экспорту удобрений из России

Генсек ООН Гутерриш понадеялся на прогресс по экспорту удобрений из России к саммиту G20

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш понадеялся, что прогресс в продлении зерновой сделки и обеспечении доступа к экспорту удобрений из России будет достигнут к саммиту G20 в Индонезии, который пройдет 15-16 ноября. Его слова передает ТАСС.

Генсек отметил, что до саммита «Большой двадцатки» многое произойдет. По его словам, запланирован ряд встреч, а также продолжает идти работа над различными инициативами. «Я надеюсь, что к встрече на Бали будет достигнуто продление договоренностей по зерну и будет найдено решение остающихся проблем на пути экспорта российских продовольствия и удобрений», — высказался Гуттериш.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент результата по снятию ограничений с экспорта российских удобрений в рамках зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что стороны договоренности должны предпринять серьезнейшие меры по этому вопросу в самое ближайшее время.

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Виктория Кондратьева
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