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11:56, 4 ноября 2022Мир

Эрдоган заявил о новой договоренности с Путиным

Эрдоган заявил о договоренности с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно

Фото: Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о достижении новой договоренности с его российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран пришли к соглашению о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны, сообщает ТАСС.

Эрдоган добавил, что планирует поднять вопрос снабжения стран Африки продовольствием на саммите G20, который пройдет 15–16 ноября 2022 года в Индонезии.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Запад преподает «уроки гуманности», хотя сам игнорирует проблемы голода в странах Африки, и назвал это позором.

Ранее Эрдоган в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил о необходимости заняться вопросом продления зерновой сделки. Гутерриш в свою очередь поблагодарил турецкого президента за его усилия по восстановлению работы зернового коридора.

3 ноября Россия решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. В ведомстве заявили, что российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы. Посредником на переговорах выступила Турция.

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Ксения Кривотулова
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