В НАТО приветствовали продолжение зерновой сделки

Генсек НАТО Столтенберг приветствовал продолжение зерновой сделки и поблагодарил Турцию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал продолжение зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг также выразил благодарность Анкаре. «Я благодарен Турции и персонально президенту [Реджепу Тайипу] Эрдогану за переговоры по безопасному прохождению украинского зерна через Черное море, что облегчает ситуацию с мировым кризисом продовольствия», — заявил он.

Генсек НАТО также подчеркнул важность обеспечить продление действия зерновой инициативы после 18 ноября.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что роль Турции в возобновлении участия России в зерновой сделке служит главным фактором доверия существующим договоренностям. «Работа, которая была проведена Анкарой и лично турецкими дипломатами, военными, президентом [Реджепом Тайипом] Эрдоганом, заслуживает высокой оценки», — высказался политик.

