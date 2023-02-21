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19:41, 21 февраля 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам способ подобрать колготки к мини-юбке

Стилистка Юлия Зверева: в холодное время года следует выбирать колготки под цвет мини-юбки

Фото: Anton Mislawsky / Unsplash

Стилистка Юлия Зверева назвала россиянкам способ подобрать колготки к мини-юбке. Ее комментарий приводит Sibnet.ru.

По словам эксперта, при сочетании данных предметов гардероба следует руководствоваться несколькими правилами. Так, в холодное время года необходимо надевать колготки в тон юбке, а в теплое — предпочтительно выбирать тонкие изделия телесного оттенка.

В то же время при комбинации с украшенной принтом юбкой колготки лучше приобретать под основной цвет вещи. «Юбка с леопардовым принтом будет сочетаться только с черными колготками, черная в зеленую клетку — с черными или в тон зеленому и так далее. Экспериментируйте в стиле 60-х годов», — пояснила специалистка.

В мае 2022 года персональный стилист Кароль Стар раскрыла способы подобрать идеальную одежду для каждой девушки. Эксперт рекомендовала читательницам проанализировать вертикальные и горизонтальные пропорции своего тела, чтобы впоследствии на основе полученных данных установить баланс между плечами, талией и бедрами.

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Алина Гостева
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