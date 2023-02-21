Стилистка назвала россиянкам способ подобрать колготки к мини-юбке

Стилистка Юлия Зверева: в холодное время года следует выбирать колготки под цвет мини-юбки

Стилистка Юлия Зверева назвала россиянкам способ подобрать колготки к мини-юбке. Ее комментарий приводит Sibnet.ru.

По словам эксперта, при сочетании данных предметов гардероба следует руководствоваться несколькими правилами. Так, в холодное время года необходимо надевать колготки в тон юбке, а в теплое — предпочтительно выбирать тонкие изделия телесного оттенка.

В то же время при комбинации с украшенной принтом юбкой колготки лучше приобретать под основной цвет вещи. «Юбка с леопардовым принтом будет сочетаться только с черными колготками, черная в зеленую клетку — с черными или в тон зеленому и так далее. Экспериментируйте в стиле 60-х годов», — пояснила специалистка.

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