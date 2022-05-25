Стилист раскрыла способы подобрать идеальную одежду для каждого типа фигуры
Персональный стилист Кароль Стар раскрыла способы подобрать идеальную одежду для каждой девушки. Соответствующий материал появился на Claudia.
Эксперт порекомендовала читательницам проанализировать вертикальные и горизонтальные пропорции своего тела, чтобы впоследствии на основе полученных данных установить баланс между плечами, талией и бедрами. Так, Стар напомнила про классификацию, где женские фигуры условно подразделяют на типы: «круг», «треугольник», «квадрат», «песочные часы» и так далее.
Кроме того, она дала несколько советов о том, как в зависимости от установленных параметров подчеркнуть достоинства внешности и скрыть ее несовершенства. Например, людям с пышными формами, по мнению Стар, следует носить одежду с более плотной тканью в самых объемных областях фигуры и в то же время — отказаться от складок и оборок.
При этом создать акцент на определенной части тела помогут асимметричные вырезы на нарядах и блестящие детали. В свою очередь, за счет использования вертикальных и горизонтальных принтов можно стать визуально стройнее. «Знать тип своей фигуры важно, но это не ограничивает вас в выборе одежды», — высказала свою позицию эксперт.
Ранее в мае основательница российского бренда женского нижнего белья Yanchevskaya Виктория Янчевская перечислила способы, которые помогут правильно подобрать бюстгальтер под одежду. Эксперт порекомендовала россиянкам не носить фактурное белье в сочетании с тонкими струящимися тканями. По ее словам, к шелковым блузам, платьям и юбкам следует выбирать комплекты из гладких материалов базовых оттенков.