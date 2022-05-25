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Стилист раскрыла способы подобрать идеальную одежду для каждого типа фигуры

Стилист Кароль Стар посоветовала носить одежду из плотной ткани девушкам с пышными формами

Фото: MART PRODUCTION / Pexels

Персональный стилист Кароль Стар раскрыла способы подобрать идеальную одежду для каждой девушки. Соответствующий материал появился на Claudia.

Эксперт порекомендовала читательницам проанализировать вертикальные и горизонтальные пропорции своего тела, чтобы впоследствии на основе полученных данных установить баланс между плечами, талией и бедрами. Так, Стар напомнила про классификацию, где женские фигуры условно подразделяют на типы: «круг», «треугольник», «квадрат», «песочные часы» и так далее.

Кроме того, она дала несколько советов о том, как в зависимости от установленных параметров подчеркнуть достоинства внешности и скрыть ее несовершенства. Например, людям с пышными формами, по мнению Стар, следует носить одежду с более плотной тканью в самых объемных областях фигуры и в то же время — отказаться от складок и оборок.

При этом создать акцент на определенной части тела помогут асимметричные вырезы на нарядах и блестящие детали. В свою очередь, за счет использования вертикальных и горизонтальных принтов можно стать визуально стройнее. «Знать тип своей фигуры важно, но это не ограничивает вас в выборе одежды», — высказала свою позицию эксперт.

Ранее в мае основательница российского бренда женского нижнего белья Yanchevskaya Виктория Янчевская перечислила способы, которые помогут правильно подобрать бюстгальтер под одежду. Эксперт порекомендовала россиянкам не носить фактурное белье в сочетании с тонкими струящимися тканями. По ее словам, к шелковым блузам, платьям и юбкам следует выбирать комплекты из гладких материалов базовых оттенков.

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Алина Гостева
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