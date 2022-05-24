Россиянкам перечислили способы правильно подобрать белье под одежду

Основательница бренда белья Янчевская порекомендовала носить белье из гладких материалов

Основательница российского бренда женского нижнего белья Yanchevskaya Виктория Янчевская перечислила способы, которые помогут правильно подобрать бюстгальтер под одежду. Советами предпринимательница поделилась с «Лентой.ру».

Эксперт порекомендовала россиянкам не носить фактурное белье в сочетании с тонкими струящимися тканями. По ее словам, к шелковым блузам, платьям и юбкам следует выбирать комплекты из гладких материалов базовых оттенков. Белье телесного цвета, которое визуально сливается с тоном кожи, например, наиболее удачно подойдет под наряды из полупрозрачных тканей.

Кроме того, бюстгальтер не должен быть заметен под одеждой, особенно если речь идет о вещах с нестандартными вырезами, уточнила специалист.

Фото: пресс-служба Yanchevskaya

Янчевская отмечает, что внимание следует уделить и выбору трусов. Данный предмет гардероба не должен впиваться в кожу и формировать рельеф, заметный под одеждой. Покупая белье онлайн, главное учитывать обхват бедер по самой широкой части, а остальные параметры можно выбирать согласно собственным предпочтениям относительно фасонов. Предпринимательница рекомендует присмотреться к моделям с высокой линией талии, поскольку они зрительно удлиняют ноги.

Ранее в мае Виктория Янчевская перечислила универсальные способы, которые позволят выбрать идеальный бюстгальтер. В первую очередь, необходимо измерить обхват под грудью и объем бюста по выступающим точкам. Затем следует сопоставить полученные параметры с маркировкой изделия. Например, если первый параметр равен 74-78 сантиметрам, а второй — 84-88 сантиметрам, подходящий размер размер будет обозначен как 75B.