Женщина вышла замуж сама за себя

Американка устроила пышную церемонию и вышла замуж сама за себя

Жительница США решила выйти замуж сама за себя и устроила пышную церемонию бракосочетания. Как сообщает Daily Mirror, женщина потратила на свадьбу с собой больше четырех тысяч долларов.

30-летняя американка Дэнни вышла за себя замуж 10 декабря 2022 года в присутствии семьи и друзей. На свадьбе было девять подружек невесты. Еще одна подруга вела церемонию вместо пастора. В кульминационный момент она спросила, обещает ли девушка никогда не предавать себя, не сдаваться, уважать, любить и ценить себя. Со словами «обещаю», Дэнни поцеловала собственное отражение в зеркале, перед которым стояла во время произнесения клятвы.

По словам Дэнни, церемония стала для нее возможностью громко заявить о любви к самой себе и показать, как она себя ценит.

Ребенком я постоянно бывала на свадьбах, и в моем сознании закрепилась идея, что такие торжества связаны с радостью, любовью и верностью, поэтому я захотела прожить все это и поделиться своим особым днем с семьей и друзьями. В моем прошлом было много тяжелых событий, и я долгое время не знала, что такое любовь к себе, не давала себе того, что мне было нужно. Исцеление и осознание этой проблемы вдохновило меня на свадьбу с собой. Я не жила для себя и воспринимаю это событие как попытку начать все сначала Дэнни женщина, вышедшая замуж за себя

Родные не сразу приняли идею Дэнни, посчитав ее странной, но по прошествии времени примирились с ее решением и даже сочли свадьбу «крутой».

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