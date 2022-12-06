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11:29, 6 декабря 2022Из жизни

Сестры-близнецы испугались разлуки и вышли замуж за одного мужчину

The Times of India: в Индии сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину

Фото: Jayesh Jalodara / Unsplash

Сестры-близнецы из индийского города Мумбаи испугались разлуки после брака и вдвоем вышли замуж за одного мужчину. Об этом сообщает The Times of India.

Жених, 36-летний сотрудник туристического агентства, помог сестрам справиться с последствиями несчастного случая, который произошел несколько месяцев назад. Одна из сестер сблизилась с индийцем и вскоре получила от него предложение руки и сердца.

Женщина согласилась вступить в брак лишь при условии, что мужчина женится и на ее близнеце. Сестры с детства все делали вместе, учились в одном колледже и даже работали в одной компании. Мысль о расставании после свадьбы казалась им невыносимой.

Мужчина согласился взять обеих сестер в жены. Отмечается, что семьи жениха и невест не возражали против необычного союза.

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2 ноября сестры вышли замуж. На свадьбе присутствовали около 300 гостей. На следующий день местная жительница обратилась в полицию и подала на индийца жалобу. Мужчину задержали за многоженство, ему грозит тюремное заключения на срок до семи лет.

«Сестры-близнецы также могут стать обвиняемыми, поскольку закон запрещает двоеженство и полигамию», — говорит адвокат по уголовным делам Шиваджирао Рэйн.

Ранее сообщалось, что житель Индии сыграл свадьбу с тремя невестами одновременно. Перед этим они жили вместе около 15 лет.

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Алиса Удовик
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