Мужчина сыграл свадьбу с тремя женщинами одновременно

Житель индийского штата Мадхья-Прадеш Самрата Мурья женился одновременно на трех женщинах

Житель индийского штата Мадхья-Прадеш сыграл свадьбу с тремя невестами одновременно. Перед этим они жили вместе около 15 лет, сообщает Times of India.

Свадебная церемония, во время которой 42-летний Самрата Мурья женился на трех возлюбленных, прошла в присутствии шестерых детей. Согласно общинным обычаям, она продолжалась три дня. Самой младшей из женщин было 30 лет, старшей — 35 лет.

Несмотря на официальный запрет на многоженство в Индии, в некоторых деревнях и общинах мужчины по-прежнему сочетаются браком с двумя или более женщинами. С одной из невест Мурья обручился еще в 2003 году.

По словам новобрачных, они приняли решение о свадьбе, чтобы получить признание в общине и разрешение на посещение храма и участие в других религиозных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что ковбой-двоеженец из американского штата Юта рассказал о том, как его жены борются с ревностью, делят мужа в постели и преодолевают другие трудности многоженства. По словам мужчины, иногда ему кажется, что он находится в эпицентре торнадо, так как у его жен очень разные характеры.