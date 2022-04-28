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Женатый на двух женщинах мормон рассказал о трудностях многоженства

Daily Mail: ковбой-двоеженец из США рассказал, как его жены борются с ревностью

Фото: @thewinderfamily

Ковбой-двоеженец из американского штата Юта рассказал о том, как его жены борются с ревностью, делят мужа в постели и преодолевают другие трудности многоженства. Его историю публикует Daily Mail.

34-летний мормон Колтон Уиндер женат на двух женщинах: Тами и Софи Уиндер. Все они живут в одном доме вместе с тремя детьми. «Множественный брак для нас — не то же самое, что многоженство, — объясняет мужчина. — Особенность множественного брака в том, что за ним стоят очень религиозные и глубокие цели». По убеждению мормонов, множественные или полигамные браки позволяют после смерти достичь высшего уровня на небесах.

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Колтон и Тами поженились 12 лет назад. Хотя оба верили в множественный брак, они не стали сразу искать еще одну жену, так как считали, что если ей суждено появиться, это произойдет само. И это действительно произошло. В 2017 году Колтон неофициально женился на Софи: он называет их союз «духовным браком», так как в штате Юта мужчина не может официально жениться на двух женщинах одновременно.

По словам Колтона, иногда ему кажется, что он находится в эпицентре торнадо, так как у его жен очень разные характеры. Тами и Софи часто сравнивали себя друг с другом, и чувствовали себя недостаточно хорошими женами. Кроме того, каждая из них ревновала мужа к другой. Первое время им было проще, поскольку они жили в отдельных домах. Когда в конце концов жены оказались под одной крышей, им пришлось искать способ прийти к согласию.

Семья научилась регулировать свои аномальные отношения благодаря открытому обсуждению проблем. Колтон, Тами и Софи стараются ходить на свидания один или два раза в месяц — иногда вместе, иногда по отдельности. У каждой из женщин есть своя спальня, и мужчина спит с ними по очереди. Из-за этого Софи порой чувствует себя одинокой.

Ранее сообщалось, что женатый на восьми женщинах уроженец Таиланда раскрыл секрет счастливой семейной жизни и рассказал о своих взглядах на брак. Все его жены зарабатывают самостоятельно — они продают изделия и аксессуары ручной работы.

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Алиса Дмитриева
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