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Женатый на восьми женщинах художник раскрыл секрет счастливой семейной жизни

Тату-мастер из Таиланда рассказал о счастливой семейной жизни с восемью женами

Кадр: Joker Family / YouTube

Женатый на восьми женщинах уроженец Таиланда раскрыл секрет счастливой семейной жизни и рассказал о своих взглядах на брак. Его историю публикует The Sun.

Художник и тату-мастер Онг Дам Сорот познакомился с первой будущей женой на свадьбе друга. Мужчина быстро сделал предложение возлюбленной, и пара поженилась.

Вскоре Сорот встретил привлекательную женщину на рынке и захотел с ней познакомиться. Недолго думая, таец решил сделать новую знакомую второй женой и обсудил эту возможность с первой. Та согласилась при условии, что он приведет кандидатку в супруги домой, чтобы она могла с ней познакомиться. В итоге женщины поладили, и тату-мастер сыграл еще одну свадьбу.

Спустя время мужчина познакомился с новой женщиной в больнице, влюбился в нее и сделал третьей женой. Где три, там и шесть, подумал таец, и нашел еще трех жен в интернете — он познакомился с ними в Facebook, TikTok и в Instagram. Седьмую жену Сорот встретил в храме, а с восьмой познакомился во время отпуска с четырьмя женами. У мужчины есть один ребенок от первой жены, и еще две супруги беременны.

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Женщины живут в четырех комнатах: по две в каждой. У них есть график посещений спальни мужа, который они утвердили совместно. При этом, как отмечает тату-мастер, он спокойно отнесется, если кто-то из жен захочет уйти от него. «Я три раза спрошу, точно ли супруга решила, что хочет расстаться. Если каждый раз ответом будет "да", я ее отпущу», — объяснил Сорот.

Как отмечает таец, многие ошибочно считают, что он очень богат, раз может содержать такую семью. Он добавил, что все жены зарабатывают самостоятельно — они продают изделия и аксессуары ручной работы.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Сан-Паулу женатый манекенщик Артур О'Урсо женился на еще девяти женщинах с согласия жены и посвятил свадьбу свободной любви. Влюбленные объяснили, что брак О'Урсо с еще девятью женщинами — протест против моногамии и дань свободным отношениям.

Евгения Черкасова
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