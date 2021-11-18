Женатый манекенщик сыграл свадьбу с девятью женщинами с согласия жены

В бразильском городе Сан-Паулу женатый манекенщик Артур О'Урсо женился на еще девяти женщинах с согласия жены и посвятил свадьбу свободной любви. Об этом сообщает Daily Star.

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Решение сыграть свадьбу с несколькими девушками мужчина обсудил с первой женой Луаной Казаки. В медовый месяц пара отправилась во французский город Кап-д'Аг, в котором разрешено находиться полностью раздетым где угодно: на улице, в ресторанах и барах, в отделениях банка и даже в полицейских участках. Тогда фотографии обнаженной пары разлетелись по интернету и вызвали бурную реакцию.

Выступающая против моногамии пара свингеров не скрывает свою любовь к нудизму и даже планирует путешествие по Европе в поисках мест, где можно находиться полностью обнаженными. О'Урсо и Казаки также известны благодаря своему аккаунту на OnlyFans. Во время пандемии бразильцы помогали парам, испытывающим проблемам в сексуальной жизни, и делились с ними способами разнообразить интимные отношения.

Влюбленные объяснили, что брак О'Урсо с еще девятью женщинами — протест против моногамии и дань свободным отношениям. Теперь у бразильского манекенщика десять жен.

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