Мужчина завел 16 жен и стал отцом 151 ребенка

Житель Зимбабве, который завел 16 жен и стал отцом 151 ребенка, планирует снова жениться. Об этом сообщает газета The Herald.

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66-летний Мишек Няндоро (Misheck Nyandoro) из района Мбире утверждает, что полигамная семья — это проект, который он начал в 1983 году. На данный момент 50 из его детей учатся в школе, шестеро служат в Национальной армии Зимбабве, двое стали полицейскими, а 11 детей работают по другим профессиям. 13 из его дочерей уже вышли замуж, а 23 сына — женились. Один из сыновей пошел по стопам Няндоро и завел четырех жен.

Мужчина считает, что его проект уже начал приносить плоды: дети ежедневно преподносят отцу подарки и помогают финансово. «Каждая из жен изо всех сил старается готовить самую вкусную пищу, потому что, согласно правилу, я ем только то, что мне нравится, а невкусные блюда я выбрасываю», — рассказывает он, отмечая, что жены не обижаются на такое поведение, а, напротив, учатся готовить лучше.

Свадьба Няндоро с 16-й женой состоялась в 2015 году. После этого он планировал обзавестись еще одной супругой, но не смог из-за финансовых трудностей в семье. Теперь, когда ситуация наладилась, мужчина планирует жениться снова и уже нашел подходящую спутницу. Торжество назначено на июнь.

По его словам, если экономика стабилизируется, в следующем году у него будет на две-три жены и на несколько детей больше. «За последние шесть лет я стал отцом 22 детей. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом», — подчеркивает многоженец.

Я полон сил и чувствую себя таким же энергичным, как в 18 лет. Я исполняю супружеский долг в среднем с четырьмя женами за ночь. (…) Я захожу в одну спальню за другой. Это моя работа. Других обязательств у меня нет. О них заботятся и, как вы можете видеть, они счастливы Мишек Няндоро

Няндоро считает, что только Бог вправе решать, сколько ему суждено иметь жен и детей. «Если на то будет воля Всевышнего, я обзаведусь сотней жен и тысячей детей», — объясняет зимбабвиец. Семья Ньяндоро в основном занимается сельским хозяйством. Недавно правительство выделило ему дополнительные 93 гектара земли недалеко от гор Мвурви.