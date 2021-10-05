Женщина разрешила мужу спать с ее сестрой и тещей

Американка призналась в TikTok, что позволяет мужу секс с ее матерью и сестрой

Американка Мэди Брукс призналась в TikTok, что разрешила мужу заниматься сексом с ее матерью и сестрой. Об этом пишет издание The Sun.

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«Я и моя мама — свингеры, и это замечательно, — объясняет она в одном из видео. — Знаете почему? Потому что когда я не в настроении, то просто отпускаю мужа к ней». По ее словам, он спит с тещей пару раз в неделю.

Помимо матери, иногда к паре присоединяется младшая сестра женщины. «Знаете, что я делаю, чтобы муж был счастлив? — утверждает Брукс в другом ролике. — Позволяю ему развлекаться с моей сестренкой».

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Вашингтон заявила, что полиаморные отношения укрепляют ее семью. По словам женщины, на первых порах она чувствовала себя неуверенно и опасалась, что муж уйдет к другой, однако позже поняла, что такие отношения сильнее моногамных.