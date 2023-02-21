В Сербии допустили отказ от российских истребителей из-за санкций

Bloomberg: Вучич допустил отказ Сербии от российских истребителей МиГ-29 из-за санкций

Президент Сербии Александр Вучич допустил отказ от российских истребителей МиГ-29, поскольку закупка запчастей стала практически недоступной из-за международных санкций. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Глава государства указал, что после февраля невозможно «импортировать из России или почти ничего, что имеет военное назначение». Он подчеркнул, что это происходит не по вине Москвы.

Сербия увеличит расходы на модернизацию армии, поскольку другие европейские государства уже нарастили военные бюджеты. Вучич указал, что Белград рассматривает покупку истребителей Rafale во Франции.

Ранее президент Сербии оценил вероятность введения санкций против России. Он обещал постараться не объявлять санкции против Москвы.

