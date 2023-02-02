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22:24, 2 февраля 2023Мир

Вучич оценил вероятность введения санкций против России

Президент Сербии Вучич обещал выстоять без введения санкций против России
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич на выступлении перед депутатами прокомментировал возможность введения санкций против России. Его слова приводит РИА Новости.

На встрече с Вучичем зампредседателя «Партии свободы и справедливости» Мариника Тепич призвала главу государства ввести «хотя бы один пакет санкций против России, хотя бы против лиц, которые принимают решения». В ответ на ее просьбу президент оценил вероятность введения ограничений против Москвы и обещал выстоять без них.

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«Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю, до каких пор сможем, но как видите мое "не знаю" стоит намного больше, чем чье-то большое "да" в избирательной кампании. Борьба наша длится уже почти год, а чье-то большое "да" продлилось точно до 3 апреля», — подчеркнул Вучич.

Политик добавил, что Белград платит высокую цену за отказ от ограничения против Москвы, однако это решение является репутационным для Сербии.

Ранее Вучич назвал условие присоединения Сербии к антироссийским санкциям. По его словам, Белград поддержит ограничения против Москвы при угрозе интересам страны.

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Марина Совина
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