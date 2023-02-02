Вучич оценил вероятность введения санкций против России

Президент Сербии Вучич обещал выстоять без введения санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич на выступлении перед депутатами прокомментировал возможность введения санкций против России. Его слова приводит РИА Новости.

На встрече с Вучичем зампредседателя «Партии свободы и справедливости» Мариника Тепич призвала главу государства ввести «хотя бы один пакет санкций против России, хотя бы против лиц, которые принимают решения». В ответ на ее просьбу президент оценил вероятность введения ограничений против Москвы и обещал выстоять без них.

«Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю, до каких пор сможем, но как видите мое "не знаю" стоит намного больше, чем чье-то большое "да" в избирательной кампании. Борьба наша длится уже почти год, а чье-то большое "да" продлилось точно до 3 апреля», — подчеркнул Вучич.

Политик добавил, что Белград платит высокую цену за отказ от ограничения против Москвы, однако это решение является репутационным для Сербии.

Ранее Вучич назвал условие присоединения Сербии к антироссийским санкциям. По его словам, Белград поддержит ограничения против Москвы при угрозе интересам страны.