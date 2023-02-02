Вучич назвал условие присоединения Сербии к антироссийским санкциям

Президент Сербии Вучич: Белград поддержит санкции против РФ при угрозе интересам страны

Белград присоединится к санкциям против России только при том условии, если под угрозой окажутся национальные интересы Сербии. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич, отвечая на призыв лидера партии «Вместе за Сербию» Небойши Зеленовича присоединиться к антироссийской санкционной политике. Слова политика приводит РИА Новости.

«Мы не будем менять свою политику, Сербия не откажется от нее, если только не окажутся под угрозой жизненные интересы нашей страны. А я оцениваю ситуацию так, что они пока не находятся под угрозой. Когда окажутся, не буду наносить им ущерб ради какой-то другой страны», — отметил глава государства, выступая в национальном парламенте.

Вучич в ходе своей речи неоднократно подчеркнул, что политика военного нейтралитета Сербии — это «наша политика». Он добавил, что необходимо поддерживать хорошие отношения с Китаем и Россией.

Политик также отметил, что не собирается инициировать процесс вступления в НАТО. Вучич настаивал, что страна продолжит сохранять военный нейтралитет и строить свою собственную армию.

Ранее Европейский парламент в резолюции потребовал от властей Сербии ввести санкции против России.

При этом осенью 2022-го сообщалось, что в Европарламенте потребовали увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз с присоединением к антироссийским санкциям. После этого Белград якобы изменил свою позицию, писала газета «Коммерсантъ».