ЕС потребует от Сербии ввести санкции против России

ЕС потребует от властей Сербии присоединиться к санкциям против России

Страны Европейского союза (ЕС) потребуют от властей Сербии ввести санкции против России. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на Балканах» со ссылкой на соответствующую резолюцию Европейского парламента.

Согласно документу, Белград должен согласовывать свою внешнюю политику с линией ЕС. Отмечается, что Сербия должна укрепить приверженность реформам в области демократии и верховенства закона и показать, что она соответствует внешнеполитической позиции объединения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич усомнился в том, что страна присоединится к санкциям Запада против России. При этом, по его словам, после парламентских выборов в Сербии «произошел разворот», и все стали поддерживать санкции, тогда как сам Вучич был против этого.