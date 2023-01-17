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03:26, 17 января 2023Мир

Вучич усомнился в поддержке Сербией санкций против России

Президент Сербии Вучич усомнился в том, что страна поддержит санкции Запада против России
СюжетСанкции против России:

Президент Сербии Александр Вучич усомнился в том, что страна поддержит санкции Запада против России. Об этом он заявил в эфире TV Happy.

«Вы сами знаете, насколько вы тверды и будете отстаивать позицию, которую определили на Совете национальной безопасности. Но не можете обещать, потому, что вы слуга каждого сказанного слова, и хозяин невысказанного. А вас только об этом и спрашивают каждый день», — сказал Вучич.

По его словам, после парламентских выборов в Сербии «произошел разворот», и все стали поддерживать санкции, тогда как сам Вучич был против этого. «Мы выдержали более 100 дней, и я не уверен, что будем их вводить», — отметил он, напомнив, что Сербия и сама страдала от санкций в 1990-х годах. «Что мы должны – отменять Чайковского в театре и школах, Достоевского, а что будут учить дети, если не будут его читать? Мы что должны сносить памятники?» — поинтересовался президент.

В этой же беседе Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты сконцентрировали все свои силы на борьбу против России. По его словам, не стоит быть наивными, так как Вашингтон не на стороне Сербии.

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Марина Совина
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