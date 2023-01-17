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01:37, 17 января 2023Мир

Вучич заявил о сосредоточении всех сил США против России

Президент Сербии Вучич: США сконцентрировали все силы на борьбу против России
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты сконцентрировали все свои силы на борьбу против России. Об этом он рассказал в эфире канала Happy TV.

Он указал, что не стоит быть наивными, подчеркнув, что Вашингтон не на стороне Сербии. Вучич отметил, что американские власти стараются вести себя рационально и не тратить энергию впустую. «Потому что они сосредоточили все свои силы против России», — пояснил он.

Ранее сербский лидер сообщил о намерении Белграда сконцентрироваться на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронах. По словам Вучича, конфликт на Украине негативно сказывается на Сербии, поскольку возникли проблемы с ввозом оружия и снаряжения.

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Варвара Кузьмина
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