Сербия сосредоточится на производстве дронов из-за Украины

Президент Сербии Вучич заявил о концентрации на производстве БПЛА из-за Украины

Белград сконцентрируется на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронах, заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит ТАСС.

«На нас негативно влияет конфликт на Украине, потому что мы не можем ввозить оружие и снаряжение, как мы планировали и оплачивали, поэтому мы должны как можно быстрее переориентироваться на собственные силы», — объяснил он.

Ранее украинские промышленники решили сосредоточиться на разработке нового ударного дрона. Техника уже прошла необходимые испытания, заявила официальный представитель государственного предприятия «Укроборонпром» Наталья Сад.

До этого сообщалось об успехах российской армии в уничтожении дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что российские войска сбили дрон ВСУ с камерой, с помощью которого велось видеонаблюдение за позициями.